Come ti ammazzo il bodyguard: Ryan Reynolds e L. Jackson nel trailer italiano

Laha rilasciato online il primo trailer ufficiale in italiano di Come ti ammazzo il bodyguard , nuova commedia action diretta da) e con protagonisti

La storia del film seguirà il bodyguard migliore del mondo (Reynolds) che viene chiamato a proteggere il suo mortale e acerrimo nemico, uno dei sicari migliori al mondo (Jackson). I due sono stati avversarsi per anni, ma adesso dovranno collaborare insieme viaggiando tra Londra e Hague per fermare una grande e pericolosa cospirazione internazionale.



The Hitman's Bodyguard vedrà nel cast anche Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung e Richard E. Grant, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 18 agosto.