Come ti ammazzo il Bodyguard: carrellata di nuove foto con Ryan Reynolds

Come ti Ammazzo il Bodyguard (The Hitman’s Bodyguard titolo originale), è il nuovo film che vede alla regia Patrick Hughes (I Mercenari 3). lo script è ad oper adi om O’Connor e la pellicola ha per protagonisti Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Gary Oldman. La sinossi ufficiale recita: "Ryan Reynolds torna al cinema in una action-comedy in cui la guardia del corpo più brava al mondo viene assunta per proteggere il killer più ricercato del globo (lo straordinario Samuel L. Jackson). Questa strana coppia, tra un litigio e un altro dovrà difendersi dagli attacchi di Vladislav Dukhovich (interpretato da Gary Oldman), che interpreta un dispotico dittatore di un piccolo stato dell’Europa dell’Est."

Nel cast di Come ti Ammazzo il Bodyguard ci sono anche: Kirsty Mitchell, Elodie Yung, Joaquim De Almeida, Richard E. Grant e Salma Hayek.

Il film esce in Italia il 12 ottobre prossimo.