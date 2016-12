Come sta andando al botteghino il film di Assassin's Creed?

Secondo quanto rivelato da, il film diha incassato circa 22 milioni di dollari nella sua prima settimana di distribuzione negli Stati Uniti. Il film, costato 125 milioni di dollari, avrà quindi bisogno di un forte successo internazionale per generare guadagni.

Il responsabile della distribuzione di Fox, Chris Aronson, si è detto fiducioso dei risultati che Assassin’s Creed riuscirà ad ottenere oltreoceano, soprattutto qui in Europa, più o meno come accade regolarmente alla serie di videogame da cui il film è tratto.

“La partenza del film ha superato le nostre aspettative e beneficeremo sicuramente del periodo delle vacanze” ha dichiarato il responsabile. Di sicuro il film ha bisogno di incassare qualcosa in più, soprattutto per rendere economicamente sensati i sequel previsti. Il film di Assassin’s Creed arriverà in sala il 3 Gennaio.