In una nuova intervista con USA Today,, il regista del prossimo, ha svelato come cambierà la supereroinadal suo film stand-alone - diretto da- a quello corale in uscita a novembre 2017.

Snyder ha affermato che la Justice League è un film incentrato sul "pantheon di supereroi più fichi che potremmo avere a disposizione" e che nella pellicola Wonder Woman "avrà i suoi momenti, ma sarà anche brutale". "Si è completamente evoluta in qualcuno che abbraccia pienamente la razza umana, ed in parte grazie al sacrificio si Superman" spiega Snyder.

Per questo, nel film stand-alone su di lei, Snyder afferma che la vedremo scoprire che l'umanità non è sempre gentile come immaginava.