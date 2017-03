Coma: online il trailer dello sci-fi

Online è stato diffuso da JoBlo Movie il trailer di, pellicola russa sci-fi abbastanza misteriosa che è pronta ad approdare nei cinema internazionali. Non sono ancora noti il regista e il cast del film, che però può vantarecome supervisore agli effetti speciali, ruolo fondamentale in un genere come la fantascienza.

Un giovane architetto di talento, in seguito a un incredibile incidente, si ritrova catapultato in un mondo stranissimo tra verità e finzione. Tutto è frammentato: dalla memoria allo spazio di COMA, una particolare serie di ricordi che annullano le leggi della fisica e che porteranno il protagonista a combattere per la vita, l'amore e la salvezza da un mondo inquietante.

Coma al momento non ha una distribuzione italiana ufficiale.