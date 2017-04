Colossal: il nuovo trailer del film con Anne Hathaway svela un twist inaspettato

È stato rilasciato online un nuovo trailer ufficiale per, osannato monster movie indipendente con protagonistapresentato allo scorso Toronto Film Festival.

Se finora non era stato mostrato nulla che potesse rivelare una svolta spettacolare o action, ecco che adesso il nuovo filmato vede invece il mostro "pilotato" dalla Hathaway scontrarsi con un gigantesco robot, in pieno stile Pacific Rim.



La storia di Colossal vede protagonista la giovane Gloria, che dopo una serie di scelte sbagliate e una dipendenza da alcool perde il suo lavoro e viene cacciata dall'appartamento del suo ex-ragazzo. Si trasferisce così nella sua città natale, dove rincontra un suo vecchio amico d'infanzia (Jason Sudekis), con il quale tornerà a scivolare presto nelle sue vecchie abitudini. Nel frattempo Seoul verrà attaccata da un Kaiju, con il quale Gloria capirà di condividere un forte e incomprensibile legame psichico.



Colossal è già uscito nelle sale americane, mentre per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.