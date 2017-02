Colossal: ecco il poster del film con Anne Hathaway!

ha appena pubblicato il poster ufficiale per il film in uscita, girato dae con protagonista la star internazionale. Il poster è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Guardiamolo insieme!

Il film racconta la storia di Gloria, interpretata proprio da Anne Hathaway, una ragazza che si ritrova a dover tornare al suo paese natale dopo essere stata cacciata dall’appartamento del suo fidanzato a New York. Quando i telegiornali mostrano le prime immagini della gigantesca creatura che sta distruggendo Seul, Gloria si rende conto di essere connessa a questo fenomeno.

Colossal, oltre alla già citata Hathaway, vede nel suo cast Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell e Tim Blake. Il film, una sorta di esperimento a metà tra Godzilla e Lost in Translation, è scritto e girato da Nacho Vigalondo, famoso negli ambienti del cinema di fantascienza grazie a opere come Timecrimes e Open Windows. Il film debutterà in sala ad Aprile, mentre il poster è disponibile qui sotto. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!