Colossal: ecco il nuovo trailer del film con Anne Hathaway

NEON ha diffuso in rete - tramite Yahoo! Movies - il nuovo trailer ufficiale di, la nuova pellicola diretta dache vede come protagonista. Potete visionarlo comodamente in calce a questa notizia.

Dopo il poster diffuso qualche giorno fa, ecco il trailer ufficiale di Colossal. Nella pellicola Gloria (Anne Hathaway) è una donna che si ritrova senza lavoro e cacciata fuori di casa dal suo ex-fidanzato; è cosi costretta a tornare nel suo paese natale. Quando scopre che una strana creatura sta attaccando Seoul, in Sud Corea, Gloria inizia a capire di essere collegata in qualche modo a lei.

Nel cast anche Jason Sudeikis (Come ammazzare il capo... e vivere felici), Dan Stevens (La Bella & La Bestia), Austin Stowell (Whiplash) e Tim Blake Nelson (L'Incredibile Hulk).

Colossal arriva nei cinema americani il 7 aprile.