Colossal: Anne Hathaway nel nuovo poster della pellicola

Da pochi istanti, laha diffuso in rete il nuovo poster per l'ultima fatica del regista, ovvero il film di prossima uscita, che riporterà sui grandi scherminei panni della protagonista. L'immagine è disponibile alla visione dopo il salto, in fondo alla news.

Colossal seguirà la storia di Gloria (Anne Hathaway), una ragazza disoccupata che, dopo essere stata cacciata dal suo appartamento dal suo fidanzato, è costretta a lasciare la sua vita a New York e tornare alla sua città natale. Quando arriva la notizia che una creatura gigante sta distruggendo Seoul, in Corea del Sud, Gloria arriva gradualmente a capire che, in qualche modo, la sua esistenza è collegata a quel fenomeno lontano. Anche se gli eventi cominciano ad andare fuori controllo, Gloria deve comprendere il motivo per cui la sua vita apparentemente insignificante ha un effetto così colossale sul destino del mondo.

Il film ha unito nel cast Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowel l e Tim Blake Nelson. Colossal, che è stato descritto come una storia in cui sembra di vedere "Godzilla che incontra Lost in translation", ha una sceneggiatura redatta da Vigalondo.

Il film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile.