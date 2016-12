Collateral Beauty: ecco come sarebbe il trailer con le critiche più negative

Da pochi istanti è stato pubblicato in rete una nuova versione del trailer di, nuova pellicola che riunisce un cast stellare in cui compaiono anche. Ma invece delle solite citazioni di recensioni che elogiano regia e performance degli attori, leggiamo critiche taglienti e sarcastiche.

Tutti noi nella nostra vita siamo sempre stati abituati a vedere i trailer dei vari film in uscita in cui vengono mostrati degli estratti delle migliori recensioni alle pellicole. Più di recente si sono fatti strada gli honest trailer, in cui vengono elencati i difetti del film.

Ora, arriva online un nuovo tipo di promo che funge come sintesi delle due tipologie illustrate sopra, ovvero un trailer in cui vengono citate le critiche e le recensioni più impietose fatte ad un film. Un esempio ne è il video che potete vedere qui sotto, in cui ScreenCrush ha raccolto le opinioni più scottanti su Collateral Beauty di vari esponenti della stampa, dando origine ad un trailer onesto particolarmente ironico.