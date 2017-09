Colin Firth ha richiesto e ottenuto la cittadinanza italiana!

ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo averne fatto richiesta nei giorni scorsi a Londra. L’attore ha dichiarato in più di un’occasione l’amore per il nostro Paese.

Sposato dal 1997 con la produttrice italiana Livia Giuggioli, dalla quale ha avuto due figli – Luca e Matteo – Firth possiede anche una casa a Città della Pieve, in Umbria, nella quale risiede periodicamente. Nei giorni scorsi il Daily Mail aveva avanzato l’ipotesi che la richiesta della doppia cittadinanza era stata decisa in conseguenza della Brexit, ma l’ufficio stampa dell’attore non ha rilanciato tali supposizioni politiche, dichiarando semplicemente che “Colin ha richiesto la doppia cittadinanza (britannica e italiana) per avere lo stesso passaporto di sua moglie e dei figli”.

Coppa Volpi a Venezia nel 2009 per A Single Man e Premio Oscar al miglior attore 2011 per Il discorso del Re, Firth è attualmente nelle sale italiane con Kingsman: Il Cerchio d’Oro, di cui potete leggere la nostra recensione.