Codice Unlocked: Noomi Rapace e Orlando Bloom nel trailer italiano

La storia del film seguirà l'agente della CIA Alice Racine (Rapace), esperta in interrogatori che sarà inviata a Londra per sventare un attentato dopo aver estorto informazioni sensibili a un membro di una cellula terrorista. Racine rivelerà però tali informazioni a uno dei suoi responsabili, scoprendo l'esistenza di una talpa. Dovrà così lottare contro il tempo per evitare la diffusione di una terrificante arma biologica.



Codice Unlocked - Londra sotto attacco vede nel cast anche John Malkovich, Michael Douglas e Toni Collette, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 4 maggio.



