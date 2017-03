Codice Criminale: Michael Fassbender e Brendan Gleeson nel poster italiano

Laha rilasciato online il primo poster in italiano del thrillerche vede protagonisti due grandi

I Cutler sono criminali da generazioni e non riconoscono nessuna legge, vivendo di rapine e inseguimenti spericolati con la polizia. All'interno della famiglia nascerà però uno scontro generazionale tra Chad (Fassbender) e il padre Colby (Gleeson) quando il primo deciderà di abbandonare la sua vecchia vita per dare ai figli un futuro migliore.



Codice Criminale diretto da Adam Smith vede nel cast anche Sean Harris e Lyndsay Marshall, con una colonna sonora originale firmata dai The Chemical Brothers. L'uscita è prevista per giugno 2017.



Ecco il poster italiano del crime movie: