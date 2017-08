COCO: una splendida foto ufficiale e nuovi dettagli sull'atteso film Pixar

Mancano ancora tre mesi all'uscita nelle sale dell'atteso COCO , film animato targatoe diretto dal talentuoso), ma grazie all'ultimo numero diè stata rilasciata una nuova immagine ufficiale insieme ad alcuni interessanti dettagli.

L'immagine in questione mostra il protagonista, Miguel, in compagnia di Hector e della sua chitarra mentre viaggiano nei cieli della Terra dei Morti sopra a quello che sembra essere una sorta di treno volante dell'aldilà. I colori sono splendidi, così come il design della città, ma questo già si era visto nei trailer rilasciati finora.



L'articolo di EW, comunque, rivela anche qualche curiosità proprio su Hector, doppiato in lingua originale da Gael Garcia Bernal, che lo descrive come un truffatore in lotta con i suoi problemi: «La maggior parte degli uomini adesso desidera essere il più vicino possibile ai loro figli, ma tre generazioni fa non era un comportamento diffuso in società. Hector è una sorta di Baloo del Libro della Giungla. È fiducioso, ma ha un problema esistenziale davvero profondo».



Anche Unkrich ha svelato un curioso dettaglio in merito al progetto e all'universo creato per il film: «Nel nostro mondo, qualunque sia il tuo lavoro in vita, nella morte rimarrà comunque lo stesso, migliore o peggiore che sia».



COCO è atteso nelle sale italiane il 21 dicembre 2017, in tempo per le vacanze di Natale.