Coco: primo trailer ufficiale per il prossimo film Disney/Pixar!

La Walt Disney Pictures e la Pixar Animation Studios hanno diffuso in rete il primo full trailer ufficiale per il prossimo film d'animazione dei due studios,, in arrivo nelle sale cinematografiche a novembre. Trovate il trailer dopo il salto.

Coco segue le vicende del giovane Miguel (doppiato in originale dall'esordiente Anthony Gonzalez) che, nonostante la sua famiglia non veda di buon'occhio il suo sogno, ha il desiderio di diventare un grande musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Disperato a dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella coloratissima Terra dei Morti in seguito ad una serie di eventi. Qui incontrerà Hector (Gael Garcia Bernal) ed insieme intraprenderanno un viaggio che porterà Miguel a scoprire la verità sul passato della sua famiglia.

Coco è diretto da Lee Unkrich insieme a Adrian Molina, anche autore della sceneggiatura.