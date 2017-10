Coco: è online un nuovo spot tv del film d'animazione Disney Pixar!

Dopo il release, ieri, della nuova clip di Coco , laha rilasciato un nuovo spot Tv promozionale della pellicola animata in uscita a Natale in sala.

Coco racconta la storia di Miguel, un ragazzino il cui sogno più grande è diventare un famoso musicista, proprio come come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. La musica, tuttavia, è severamente vietata nella sua famiglia e il piccolo non ne capisce il motivo. Desideroso di dimostrare il proprio talento, dopo una misteriosa serie di eventi, Miguel si ritrova nella Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel truffaldino ma simpatico Hector; insieme andranno alla scoperta della storia mai raccontata della famiglia di Miguel.

Nel cast vocale di Coco: Renée Victor, Ana Ofelia Murguía, Jaime Camil, Sofía Espinosa, Luis Valdez, Lombardo Boyar, Edward James Olmos, Alanna Ubach, Selene Luna, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Octavio Solis, Gabriel Iglesias, Cheech Marin e Blanca Araceli.

la pellicola è diretta da Lee Unkrich (Toy Story 3) e co-diretta da Adrian Molina.