Coco: online il nuovo poster internazionale del film Disney-Pixar

E' stato appena rilasciato il nuovo poster internazionale del nuovo filmintitolato Coco , tweettato direttamente dal regista,

Coco racconta la storia di un ragazzino che visita la Terra dei Morti e uscirà a cinema alla fine di quest'anno. Durante il Disney D3 abbiamo visto una nuova immagine che ritraeva il personaggio principale, Miguel (Anthony Gonzalez) e Hector (Gael García Bernal).Nel poster si vede tutta la famiglia di Miguel, i vivi e pure i morti.

La caption del Tweet:

Excited to share this new international poster for #PixarCoco! pic.twitter.com/izdGrQRkGE

— Lee Unkrich (@leeunkrich) August 7, 2017

Entusiasta di mostrare il nuovo poster internazionale di #PixarCoco!

— Lee Unkrich (@leeunkrich) August 7, 2017

In uscita il 22 novembre, Coco racconta di Miguel, un aspirante musicista la cui famiglia, da lungo tempo, ha proibito la musica. Disperato, cerca di far capire a tutti di aver talento e, nel frattempo, segue le orme del suo idolo, Ernesto de la Cruz. Poi intraprende un viaggio nella terra dei Morti, dove va ad incontrare i membri trapassati della sua famiglia e conosce anche il carismatico Hector (che ha la voce di Gael García Bernal nella versione originale). Insieme, cercheranno di scoprire il motivo che ha spinto i familiari di Miguel a lasciare la musica da parte e capiranno di più sulla storia di famiglia del ragazzino.

Il compositore delle musiche del film è Michael Giacchino (Rogue One). La pellicola è co-diretta da Adrian Molina e prodotta da Darla K. Anderson (Toy Story 3).