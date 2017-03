Coco: un nuovo teaser poster per il prossimo film Pixar!

In attesa del trailer promesso per la prossima settimana,ha pubblicato un nuovo poster del prossimo film prodotto dallo storico studio d'animazione, atteso per il mese di novembre.

Insieme a Cars 3, atteso nelle sale americane per il 16 giugno, il prossimo anno sarà anche quello di Coco, avventura musicale prodotta dagli studi Pixar ambientata sotto il caldo sole del Messico.



Seguiremo le vicende di Miguel (Anthony Gonzalez), ragazzo il cui sogno è diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). La famiglia di Miguel non vede di buon occhio il sogno del ragazzo, avendo bandito da generazioni la musica fra gli interessi familiari. Miguel, seguendo il suo sogno, si ritroverà a seguito di una catena di eventi nella coloratissima Terra dei Morti. Incontrerà l'imbroglione Hector (Gael Garcia Bernal) e insieme a lui partirà per un fantastico viaggio alla scoperta della vera storia della sua famiglia. Nel cast anche Renée Victor, la cui voce verrà prestata al personaggio di Abuelita, la nonna di Miguel.



Alla regia di Coco ci sarà Lee Unkrich, direttore dei lavori anche durante la realizzazione di Toy Story 3.

Coco verrà rilasciato nel circuito USA il 22 novembre di quest'anno.