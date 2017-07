Coco: nuova immagine ufficiale dal D23 e le anticipazioni di Lee Unkrich

Direttamente dal palco delecco sbarcare online una nuova immagine ufficiale dedicata all'atteso Coco di, che vede oggi protagonisti il piccoloe lo scheletro

Il pubblico accorso in sala ha avuto modo anche di assistere a una performance live di un brano del film, "Remember Me", eseguito dai doppiatori originali del cartoon, Anthony Gonzalez (Miguel) e Benjamin Bratt, che presta invece la voce a Ernesto de la Cruz. Bratt ha anche collaborato con i compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez alla stesura del pezzo.



Lee Unkrich ha dichiarato: «Il nostro film abbraccia un ampio panorama musicale. Siamo stati molto felici di produrre con Kristen e Robert "Remember Me", che in Coco è la canzone che ha reso famoso il personaggio di Ernesto de la Cruz ed incarna il tema fondamentale della nostra storia: l'importanza di ricordare i propri cari sia in vita che dopo la loro morte».



Coco uscirà nelle sale italiane il 21 dicembre 2017.