COCO: ecco Dante's Lunch, il corto-trailer del nuovo film animato Pixar

È stato rilasciato online un nuovo corto sotto forma di trailer ufficiale dell'attesissimo, ultima fatica Disney Pixar diretta dal grande).

Il titolo del corto è Dante's Lunch ed è dedicato al simpaticissimo cagnolone del protagonista Miguel, che vediamo nel divertente filmato correre a destra e a manca all'inseguimento di un osso... che si rivelerà essere parte del braccio di uno scheletro tornato in vita nel Giorno dei Morti messicano.



La storia di COCO racconta infatti del dodicenne Miguel, un ragazzino con il sogno di divenire musicista seguendo le orme del suo idolo, Ernesto de la Cruz. In seguito a un incidente, però, Miguel si ritroverà a vagare nel mondo dei morti nel quale incontrerà lo spirito di Hector, che lo accompagnerà in un viaggio nell'oltremondo alla scoperta delle radici di famiglia.



COCO ha un cast vocale composto da Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal e Renee Victor, per un'uscita prevista nelle sale il 22 novembre 2017.