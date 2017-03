Cinquanta Sfumature di Nero: la Unrated Edition sarà disponibile dal 25 aprile

Fra 50 giorni, larilascerà ladi, l’edizione home video della bollente storia d’amore tra, in digital HD il 25 aprile 2017, e in 4K Ultra HD, Blu-ray o DVD a partire dal 9 maggio 2017.

Quando un ferito Christian Grey (Jamie Dornan) cerca di riavvicinarsi di nuovo nella vita della timida Anastasia Steele (Dakota Johnson), lei gli chiede un nuovo patto prima che possa dargli un'altra possibilità. Mentre i due cominciano a ricostruire la loro fiducia reciproca e ritrovare la stabilità, una presenza dal passato di Christian minaccia la coppia. Jack Hyde (Eric Johnson) ed Elena Lincoln (Kim Basinger) sono determinati a distruggere le speranze di un futuro insieme della coppia.

Diretto da James Foley (House of Cards, Fear), in Cinquanta Sfumature di Nero ritroveremo anche Bella Heathcote, così come il premio Oscar Marcia Gay Harden e Rita Ora.

Oltre alla versione cinematografica originale e ad una nuova bollente versione con oltre 13 minuti di filmati inediti mai mostrati nelle sale, la Cinquanta Sfumature di Nero: Unrated Edition contiene anche più di 30 minuti mai visti prima di contenuti bonus, tra cui interviste del cast, dietro le quinte, e una sbirciatina a quello che ci aspetta nel prossimo film Cinquanta Sfumature di Rosso!

Bonus esclusivi del Blu-ray:

A Darker Direction - Il regista James Foley spiega come la sua visione ha dovuto incontrarsi con le aspettative dei fan.

Nuove minacce - Un'introduzione ad alcuni nuovi, oscuri e minacciosi personaggi, tra cui Jack Hyde, Leila e, naturalmente, Elena Lincoln - alias Mrs. Robinson!

La Mascherata - Questa featurette di una delle scene più iconiche del film - l'evento benefico in maschera alla Gray Mansion - esplora la progettazione e la produzione dei costumi e si spinge fin dietro le quinte con i registi e membri del cast principale.

Intimate With Darker - uno sguardo intenso sul mondo intimo, sensuale e provocante di Cinquanta sfumature di nero, compresa una visita alla Sala Rossa e, naturalmente, ai nuovi "giocattoli".

Bonus di Blu-ray e DVD:

Scene tagliate

Anticipazione a Cinquanta Sfumature di Rosso

Writing Darker - L’autrice E.L. James e lo sceneggiatore Niall Leonard riassumono la storia del libro e introducono gli spettatori al suo adattamento per il grande schermo.

Dark Reunion - Il regista e i membri del cast si riuniscono per questo secondo film, dove ritroviamo Ana, Christian e i loro amici.