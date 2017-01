Cinquanta sfumature di nero: il trailer esteso con Jamie Dornan e Dakota Johnson

Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer esteso di, secondo capitolo del franchise che adatta cinematograficamente gli omonimi romanzi di, che partecipa al film nelle vesti di produttrice. Un trailer piccante che ha per protagonisti ovviamente, ovvero Christian e Ana.

Un trailer ad alto tasso erotico, dopo lo spot tv di ieri. In Cinquanta sfumature di nero, Ana e Christian tornano insieme, fissando delle nuove regole per il rapporto, anche se fattori esterni minacciano la relazione, soprattutto un ritorno dal passato di Christian.

Tutto è pronto per il nuovo piccante capitolo della storia d'amore tra la studentessa Ana e il miliardario tormentato Christian Grey.

Diretto da James Foley, che ha sostituito Sam Taylor-Johnson, Cinquanta sfumature di nero comprende nel cast Jamie Dornan, Dakota Johnson, il premio Oscar Kim Basinger, Tyler Hoechlin, Bella Heathcote, Hugh Dancy, Max Martini, il premio Oscar Marcia Gay Harden, Rita Ora, Luke Grimes, Eric Johnson, Fay Masterson, Dylan Neal, Eloise Mumford, Victor Rasuk, Andrew Airlie, Robinne Lee e Brant Daugherty. L'uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 9 febbraio.