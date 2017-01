Cinquanta Sfumature di nero: Taylor Swift e Zayn nel video soundratrack

Le due star della musica pop americana hanno rilasciato il videoclip della canzone I Don't Wanna Live Forever; la traccia farà parte della colonna sonora del film Cinquanta Sfumature di Nero.

L'ambientazione dark e i due cantanti in versione total black e sensuale nel videoclip di I Don't Wanna Live Forever. La canzone, pubblicata da qualche ora, ha già raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni e il motivo è presto svelato: a dare voce alla traccia sono Taylor Swift, regina dei record musicali americani, e Zayn Malick, ex One Direction e fidanzato della modella Gigi Hadid. I due hanno inciso la canzone pop per il film Cinquanta Sfumature di Nero, che arriverà al cinema il prossimo 9 febbraio.

La relazione tra Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) sarà di nuovo minacciata da presenze oscure e strani misteri. Alla regia troveremo stavolta James Foley, che ha sostituito Sam Taylor-Johnson, e nel ricco cast di Cinquanta sfumature di nero vedremo all'opera il premio Oscar Kim Basinger, Tyler Hoechlin, Bella Heathcote, Hugh Dancy, Max Martini, Rita Ora.