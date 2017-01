Cinquanta sfumature di nero: Nuovo, erotico, tv spot

Durante la notte di capodanno Anastasia Steele e Christian Grey sono apparsi in nuovo tv spot per il trailer di 50 Sfumature di Nero; il film arriverà in sala tra due mesi.

"Sei felice?" "Non lo sono mai stata di più", nel nuovo tv spot di Cinquanta Sfumature di Nero, Anastasia Steele continua ad essere protagonista assoluta delle immagini. La sequenza iniziale ci mostra la giovane studentessa e Christian Grey litigare e decidere di andare a cena insieme. Le immagini che seguono sono erotiche e sensuali, nel trailer vediamo inoltre Kim Basinger, e tutti i problemi che verranno a bussare alla porta di Anastasia, dalla misteriosa ragazza a un uomo che sembra molestarla.

Nel cast di Cinquanta sfumature di nero troveremo ancora una volta i protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson per la regia di James Foley; inoltre nel cast il premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Luke Grimes, Rita Ora, Eloise Mumford e Max Martini. Il film come il capitolo precedente arriverà in sala a San Valentino.