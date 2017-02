Cinquanta Sfumature di Nero: le foto della premiere e i character poster!

Ieri, giovedì 2 febbraio, i protagonisti della sagahanno presieduto alla premiere mondiale di, al teatro dell’di Los Angeles. Potete trovare le foto scattate per l’occasione nella galleria subito dopo il salto, insieme a cinque poster che ritraggono i personaggi del film!

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano ad interpretare Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta Sfumature di Nero, il secondo capitolo della Universal Pictures basato sul best-seller e fenomeno letterario mondiale di "Cinquanta Sfumature". Il sequel riparte dagli eventi messi in moto nel 2015 nel film campione d'incassi (560 milioni di dollari a livello globale), e la nuova puntata arriva in tempo per San Valentino, assumendo un tono più dark del predecessore.

In questo sequel, ritroveremo un Christian Grey ferito nell’orgoglio mentre cerca di ricucire i rapporti con Ana Steele, ma lei, prima di dargli una seconda possibilità, chiederà un nuovo accordo tra i due. Mentre cominciano così a ricostruire la loro fiducia l’uno nell’altro e a trovare una stabilità, dal passato di Christian emergeranno delle minacce per la coppia, determinate a distruggere le loro speranze di un futuro assieme.

Oltre ai protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson, fanno parte del cast, di ritorno da Cinquanta Sfumature di Grigio: il premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Luke Grimes, Rita Ora, Eloise Mumford e Max Martini, a cui si uniscono per la prima volta il premio Oscar Kim Basinger, Bella Heathcote e Eric Johnson.

Cinquanta Sfumature di Nero è diretto da James Foley (Fear, House of Cards) e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, al fianco E. L. James, creatrice della saga letteraria campione d'incassi. La sceneggiatura è di Niall Leonard, basandosi sul romanzo di James.

Cinquanta Sfumature di Nero uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 febbraio 2017.