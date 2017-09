Cine Sony: tutti film della settimana, da Jerry Maguire a The Pusher

È ormai in onda da 4 giorni il nuovo canale Cine Sony (canale 55) di proprietà della, e dopo una prima settimana all'insegna di film come, speciali comeo CINE CLASSIC, è adesso giunta una nuova settimana, che porterà con sé novità interessanti nel palinsesto.

Dalle 6.00 alle 12.05 andranno in onda gli speciali "I migliori registi di Hollywood" e i due sopracitati, che in settimana racconteranno le vite e il lavoro di cineasti come Wolfgang Peterson, Roger Donaldson, Tom Shadyac, Rob Reiner, Chris Columbus e M. Night Shyamalan e di star quali Sophia Loren, Fred Astaire, Kirk Douglas o Humphrey Bogart. Questi solo alcuni dei nomi che saranno approfonditi questa settimana.



Per la rassegna CINE CLASSIC delle 13.10 quotidiane e DONNE DA OSCAR della domenica (presentata da Margherita Buy) troveremo:



Lunedì 11 - Il mago di Oz

Martedì 12 - Gigi

Mercoledì 13 - Da quì all'eternità

Giovedì 14 - Il tesoro della Sierra Madre

Venerdì 15 - Il mago di Oz (replica)

Sabato 16 - Gigi (replica)

Domenica 17 - Delitto Perfetto.



Per la serie LA FABBRICA DEI SOGNI delle 15.50 quotidiane ci saranno invece:



Lunedì 11 - Gastone

Martedì 12 - La più bella serata della mia vita

Mercoledì 13 - Tutti dentro

Giovedì 14 - Sono un fenomeno paranormale

Venerdì 15 - Il medico della mutua

Sabato 16 - I due maghi del pallone; Continuavano a chiamarli Er Piu' Er Meno

Domenica 17 - Sono un fenomeno paranormale (replica).



I film e le serie TV della settimana saranno invece, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 23.00:



Lunedì 11 - Jerry Maguire; Draft Day

Martedì 12 - Walk the Line; Le vie della violenza, Black Sails

Mercoledì 13 - Draft Day; The Pusher; L'inglese

Giovedì 14 - Sbucato dal passato; Monster; The Pusher

Venerdì 15 - Made: Due imbroglioni a New York; The International; Game of Death

Sabato 16 - Sideways; The International

Domenica 17 - Maybe Baby; Michael; Death Games.



Appuntamento alla prossima settimana con il palinsesto di Cine Sony.