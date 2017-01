Cinema al MAXXI: Danny Boyle e il film Billy Lynn - Un Giorno da Eroe di Ang Lee

Continua a Roma la manifestazione, che ospiterà questa settimana, al, il regista premio Oscar, che presenterà al pubblico alcune nuove scene di. Inoltre, sarà proiettato in anteprima, l’ultima opera di

La manifestazione, che ha riscosso un enorme successo di pubblico nelle passate edizioni, offre un’incredibile opportunità per gli amanti della settima arte di immergersi nel mondo del cinema con uno sguardo inedito alle opere più significative e con gustose anteprime di quello che ci aspetta, il tutto a prezzi contenuti e popolari. Di seguito il comunicato ufficiale!

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA | CITYFEST

MAXXI – MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ALICE NELLA CITTÀ

Presentano:

Cinema al MAXXI: gli appuntamenti dal 31 gennaio al 5 febbraio

Martedì 31 gennaio alle ore 19.30, il regista premio Oscar Danny Boyle sarà protagonista di una masterclass nell’ambito del programma di Cinema al MAXXI. Il cineasta premiato dall’Academy per The Millionaire, autore di 28 giorni dopo, The Beach e Steve Jobs, parlerà al pubblico della sua ultima opera, T2 Trainspotting, sequel del capolavoro uscito nel 1996, tratto dal romanzo di Irvine Welsh. Durante la conversazione con Mario Sesti, curatore di Cinema al MAXXI, saranno proiettate scene del film che sarà al prossimo Festival di Berlino e nei cinema dal 23 febbraio. Al termine, Boyle risponderà alle domande della platea.

Mercoledì 1 febbraio sarà invece la volta di Billy Lynn – Un giorno da eroe, nuovo lavoro di Ang Lee, vincitore di tre Oscar per I segreti di Brokeback Mountain, Vita di Pi e La Tigre e il Dragone. Il film, ricco di invenzioni visive, con un’aspra critica del sentimentalismo patriottico, è un adattamento cinematografico del romanzo “È il tuo giorno, Billy Lynn!” di Ben Fountain (minimum fax) e uscirà nelle sale giovedì 2 febbraio. Il protagonista è un giovane soldato, osannato – assieme alla sua squadra – dai mezzi di informazione dopo una pericolosa azione di guerra in Iraq: tuttavia, la verità è distante anni luce dalla percezione del pubblico. Nel cast, Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel, Steve Martin.

Il programma di Cinema al MAXXI ospita due appuntamenti nel weekend:

Sabato 4 febbraio alle ore 18.00 il regista e attore Ninni Bruschetta presenterà al pubblico il suo documentario La prova: 400 ore di girato e 16 microfoni guidano gli spettatori in un viaggio attraverso la potenza linguistica e narrativa di un testo come l’Amleto.

Domenica 5 febbraio alle ore 18.00 sarà proiettato Pezzi di Luca Ferrari, documentario nominato ai David e premiato alla Festa del Cinema, che porta sul grande schermo le esistenze alla deriva all’interno di un quartiere romano, il Laurentino 38. L’evento rientra nella sezione Exhibit, collegato alla mostra “Please Come Back. Il mondo come prigione?”.

Cinema al MAXXI (25 gennaio - 29 marzo) è la manifestazione che porta la settima arte nell’ambito di uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo. L’iniziativa è parte del programma di CityFest, il contenitore di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis, ed è realizzata con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Alice nella città (diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli), in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e Roma Creative Contest. La programmazione di Cinema al MAXXI è curata da Mario Sesti con il coordinamento di Alessandra Fontemaggi.

BIGLIETTERIA

- EXTRA 7 €

Per le proiezioni ad ingresso gratuito (Manchester by the Sea, Jackie, Moonlight, La luce sugli oceani, Elle, Mamma o Papà?) va ritirato il biglietto omaggio disponibile nel giorno dell’evento, a partire dalle ore 19.00 presso la biglietteria del MAXXI, fino ad esaurimento posti (massimo due biglietti a persona).

- MASTERCLASS / EXHIBIT / MAXXI DOC / SHORTSLEAGUE / ALICE FAMILY 5 €

Tutti i biglietti per le proiezioni danno diritto all’ingresso ridotto al MAXXI (8 €) per una settimana.I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Museo o su www.vivaticket.it

Info: www.fondazionemaxxi.it | www.romacinemafest.org