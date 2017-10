Cinecomics: Tyler Perry ha discusso con Marvel e DC per la regia di un film

Di attori e filmaker che vogliono lavorare o si autocandidano per dei ruoli in possibili cinefumetti , ce ne sono tantissimi. Oggi èa svelare di essere stato contattato sia dai Marvel Studios che dalla DC Entertainment.

Il filmaker conosciuto per le commedie demenziali della serie 'Medea', in un'intervista, ha confermato di aver discusso (e declinato) della possibilità di dirigere qualcosa per entrambi gli studios.

"Ho avuto un paio di conversazioni ma io rispondo sempre 'non sono il tipo giusto per questo lavoro'" spiega Perry "Non sono il tipo giusto per portare quella visione in vita, non sono il tipo giusto per lavorare con altri 50 registi e produttori che ti dicono cosa fare, quando farlo, come farlo. Non funziona in questo modo per me. Ho visto come funziona in un paio di pellicole sci-fi a cui ho preso parte e ho pensato 'uh, non lo farò mai'".