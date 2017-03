Churchill: Brian Cox nel primo trailer del biopic dedicato a Winston Churchill

Laha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale di, biopic diretto da(Broadchurch) e dedicato all'immensa figura politica di Winston Churchill, primo ministro britannico per due mandati, dal 1940 al '45 e dal 1951 al '55.

Il film è stato prodotto in concomitanza con The Darkest Hour di Joe Wright, secondo bipic dell'anno che racconterà la figura di Churchill, anche se i due film esploreranno periodi diversi dei suoi mandati politici. L'opera di Treplitzky racconterà infatti dei giorni precedenti l'invasione della Normandia, con il protagonista interpretato da Brian Cox attento a mantenere il controllo ed evitare gli errori commessi in passato.



Churchill vede nel cast anche Miranda Richardson, John Slattery, James Purefoy, Julian Wadham, Richard Durden ed Ella Purnell, per un'uscita prevista nelle sale americane il 2 giugno 2017, mentre in quelle del Regno Unito il 16 dello stesso mese.



Ecco il trailer ufficiale: