Chuck: Zachary Levi, protagonista della serie tv, vorrebbe farne un film!

è ancora convintissimo di portare sul grande schermo l'adattamento cinematografico di I Chuck , la serie di cui è stato protagonista, creata da Josh Schwartz e Chris Fedak.

Il suo personaggio Chuck Bartowski, è un ex studente molto dotato che viene reclutato dalla CIA come agente segreto con un software nel cervello che gli consente di accedere a segreti governativi, dopo che lo stesso dispositivo gli era stato impiantato da un ex collega universitario, per proteggerne i segreti.

Lo show, che ha debuttato 10 anni fa, è andato in onda per 5 stagioni e adesso, nonostante sia passato del tempo, il titolare del ruolo vorrebbe portare la storia dell'agente segreto della CIA innamorato della collega Sarah Walker, sul grande schermo:

"Mi piacerebbe farlo. Da quello che so, sono l'unica persona coinvolta nello show che vorrebbe che accadesse. Mi sono incontrato e ne ho discusso con molte persone. Il discorso è che, anche se sono passati 10 anni, vorrei comunque che succedesse. Perché potrebbe ancora essere plausibile per l'audience. E' solo molto difficile. La Warner Bros ha i diritti, e io non ho uno script. E, per prendere i diritti, ho bisogno di avere uno script, ma per avere lo script devo pagare un autore, ma se devo cercare i soldi, per trovarli questi soldi, devo essere prima certo di avere i diritti: è un cane che si morde la coda. Poi sono andato da tutto il cast e ho detto loro: " Se se ne facesse un film, ci stareste?" E tutti hanno risposto di sì. In molti ci hanno chiesto se potevamo fare un'altra stagione, ma no, quello non si può. E credo, comunque, che un film invece sarebbe un'ottima soluzione. Insomma, è un James Bond americano un po' impacciato, alla gente piace! Le possibilità sono tante, anche di farne una pellicola che andrà in onda solo online. Vedremo."

