Christopher Nolan si rifiuta di parlare del Batman di Ben Affleck

Ospite al CinemaCon di Las Vegas per parlare del suo prossimo e attesissimo film,ha raccontato la genesi del suo progetto e l'idea di coinvolgimento del pubblico nelle vicende della storia, ma del Batman diproprio non ha voluto saperne.

Quando, infatti, è stato chiesto al regista di esprimere una sua opinione sulla nuova versione cinematografica dell'eroe e sulla fedeltà al fumetto, Nolan si è affrettato ad uscire prontamente fuori dal discorso, sentenziando perentorio: «No, non voglio parlare di questo o entrare nel discorso. Sono qui per parlare di Dunkirk».



In compenso, però, ha raccontato al pubblico come il lavoro sulla Trilogia del Cavaliere Oscuro lo abbia preparato al war-movie in uscita il 31 agosto: «Credo che tutto quel tempo trascorso ad occuparmi di intrattenimento su larga scala e di Batman sia stato essenziale per la comprensione delle immagini e dei suoni, spingendo verso una particolare direzione. Con tutto il rispetto per quel tipo di intrattenimento, insomma, qui si parla di forte suspance».



Per Nolan, così, il suo cinema post Il cavaliere oscuro è a tutti gli effetti un'evoluzione del concetto di intrattenimento sempre più vigoroso e ricco di suspance. A questo punto non vediamo davvero l'ora di ammirare Dunkirk in sala la prossima estate, anche se l'attesa è ancora molto lunga.