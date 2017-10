Christopher Nolan a novembre ospite della Biblioteca del Congresso

La Biblioteca del Congresso ospiterà il regista Christopher Nolan in un pubblico incontro che si terrà per discutere sul tema della conservazione dei film. L'evento si svolgerà il 2 novembre presso l'Auditorium Coolidge.

Il cineasta racconterà delle sue esperienze personali, tra cui Dunkirk, e affronterà diversi argomenti come l'importanza della conservazione dei film, l'influenza di quest'ultimi sulla storia e sulla cultura, il concetto di film come artefatto, il valore della realizzazione di un film nell'era del post-digitale e l'esperienza teatrale di una pellicola.

"Nella storia i film sono stati una forza molto potente nell'arco dell'esperienza umana. La protezione del nostro patrimonio cinematografico va ben oltre l'ambito di un'unica istituzione. La nostra sfida collettiva è salvaguardare la nostra eredità cinematografica per lo studio e per il godimento delle generazioni future." ha dichiarato Nolan.

"Come membro del nostro National Film Preservation Board, Christopher Nolan è un forte sostenitore per la conservazione di quest'importante parte della nostra storia culturale. Siamo orgogliosi di collaborare con lui e con l'intera comunità cinematografica per dare un contributo duraturo alla conservazione dei film." ha affermato Carla Hayden, direttrice della Biblioteca del Congresso.

The Library's National Film Preservation Board and National Film Registry è stata istituita nel 1988 per garantire la sopravvivenza, la conservazione e la maggiore disponibilità pubblica del patrimonio cinematografico americano.