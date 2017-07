Christopher Nolan: "Lo score di Dunkirk viene dal ticchettio del mio orologio"

Christopher Nolan è ormai in piena attività stampa per promuovere l’arrivo del suo nuovo film,, che approderà nelle sale statunitensi il 21 luglio prossimo.

Nel corso di un’intervista concessa a Business Insider, il regista ha rivelato che la colonna sonora di Hans Zimmer ha un’origine molto peculiare, basata su una semplice idea e su un’interessantissima teoria musicale.

“La sceneggiatura è stata scritta tenendo conto dei principi musicali. C’è un’illusione audio, se vogliamo metterla così, chiamata Shepard tone e con il mio compositore di The Prestige, David Julyan, abbiamo esplorato molto quel concetto e costruito sopra di esso gli score. È l’illusione per cui sembra ci sia sempre un incremento del tono. Un effetto cavatappi. Va sempre su e su e non esce mai dal suo raggio. Ho scritto il copione basandomi su questo principio. Ho intervallato le tre linee narrative in modo che ci sia una sensazione continua di aumento d’intensità. Quindi ho voluto che la colonna sonora seguisse dei principi matematici corrispondenti. Così, quando ancora eravamo allo stato iniziale della lavorazione, ho inviato ad Hans una registrazione del ticchettio – particolarmente insistente – del mio orologio e abbiamo costruito le tracce da quel sound e da quelle tracce abbiamo definito il taglio della pellicola. Quindi c’è una specie di fusione naturale tra musica ed effetti sonori, come non avevamo mai fatto prima”.

Successivamente, durante uno screening a cui era presente anche Edgar Wright, Nolan ha confessato al collega di essere un appassionato amante delle commedie: “In passato sono stato un fan di MacGruber e devo dire che ci sono un paio di momenti che mi fanno davvero ridere a crepapelle, ma non dirò quali”.

Dunkirk non sbarcherà nelle sale italiane prima del 31 agosto 2017. Nel cast troviamo Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy e Mark Rylance. Su queste pagine trovate anche le prime reazioni della critica americana al film.