Christopher Nolan e l'IMAX: dietro le quinte di Dunkirk

Il prossimo 31 agosto arriverà anche nelle nostre sale Dunkirk , il nuovo capolavoro di Christopher Nolan che ha già debuttato in diversi Paesi del mondo. Per realizzarlo il regista ha usato il formato IMAX, e avere così un dettaglio fuori dal comune, andiamo a scoprire in dettaglio le camere utilizzate dall'autore.

Quando parliamo di Christopher Nolan, parliamo anche di un pioniere del formato IMAX, non a caso ha usato questo formato anche per “The Dark Knight, “The Dark Knight Rises” e “Interstellar”. Questa tecnologia è stata utilizzata anche per la maggior parte di Dunkirk, nelle sale specializzate queste sequenze si estendono fino ai margini dello schermo, offrendo al pubblico fino al 40% in più di immagine rispetto ai cinema standard, con una nitidezza e una chiarezza senza precedenti, per un'esperienza veramente immersiva.

Da oltre 40 anni, le telecamere IMAX sono state le cineprese più innovative e con la più alta risoluzione al mondo, aiutando i registi a trasportare gli spettatori in luoghi che fino ad ora avevano solo potuto sognare. Hanno fluttuato nello spazio, scalato il Monte Everest e raggiunto le profondità dell'oceano facendo visita al relitto del Titanic. Nell’ultimo decennio le telecamere IMAX sono diventate le più usate dai registi più ambiziosi. Scopriamo dunque qualche curiosità tecnica sul formato e sul film, prima di andare dietro le quinte grazie al filmato appena sopra:

La telecamera a pellicola IMAX 2D 15perf/70mm è la cinepresa a più alta risoluzione nel mondo. Uno schermo IMAX ha più di 18.000 pixel di risoluzione orizzontale (per fare un confronto, un televisore HDTV domestico ha 1.920 pixel).

Ripresa con una telecamera IMAX, l’immagine proiettata ha una risoluzione di quasi 10 volte maggiore rispetto alle convenzionali riprese in 35 mm, offrendo uno spettro visivo ed una qualità imparagonabili.

Esclusivamente nelle sale IMAX, le scene girate con questa fotocamera si espanderanno fino a riempire l'intero schermo, consentendo agli spettatori di vedere fino al 40% in più dell'immagine con una nitidezza, una chiarezza ed una saturazione del colore senza precedenti per un'esperienza veramente immersiva.

Nolan ed il suo team hanno utilizzato circa 300km di pellicola IMAX per le riprese di Dunkirk.

Per girare le sequenze aeree del film, le telecamere IMAX sono state fissate alla cabina di pilotaggio di aerei da caccia.