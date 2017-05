Christopher Nolan dirigerà il prossimo film su James Bond?

La notizia avrebbe del clamoroso ma per il momento si tratta solamente di un rumor. Secondo quanto riportato su ImdbPro,, attraverso la sua compagnia di produzione, la Syncopy, sarebbe tra i produttori del prossimo film su James Bond, il 25° della lunga serie di pellicole sull'agente 007 interpretato in questi anni da Daniel Craig.

Un utente su Twitter, Bond25, che non risulta essere l'account ufficiale del film, ha confermato l'indiscrezione ma qualche minuto dopo il nome è scomparso dalla lista. La notizia della presenza della Syncopy tra i produttori ha subito fatto scattare l'ipotesi che Nolan succeda a Sam Mendes come regista del prossimo film, in un periodo in cui il franchise sta subendo qualche cambiamento anche in fase di distribuzione.



Se Christopher Nolan dovesse davvero diventare il regista del prossimo Bond, Tom Hardy potrebbe diventare il futuro 007 al posto di Daniel Craig, o almeno è quello che già credono in molti. Lo stesso Hardy si è detto entusiasta all'ipotesi:"Chris sarebbe fantastico, un regista fantastico per un film su Bond. Potrebbe portare qualcosa di nuovo, mi chiedo cosa potrebbe diventare il nuovo film con lui al timone!" Saranno solo voci?