Christina Hendricks e Nikolaj Coster-Waldau in trattative per Domino

Sono passati un po' di mesi da quando si è parlato per l'ultima volta del progetto di un nuovo film per, visto che l'ultimo film diretto,, risale ormai al 2012. Qualche ora fa sono state diffuse alcune notizie sul thriller, prossimo probabile lavoro del regista de

Secondo quanto riportano diverse testate d'informazione oltreoceano, del film potrebbero far parte l'attrice Christina Hendricks e la star de Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau. I due sarebbero in trattative con la produzione per poter recitare in Domino.

Secondo Variety tuttavia sono ancora in corso le ricerche dei finanziatori del film, le cui riprese, se tutto dovesse procedere per il meglio, dovrebbero iniziare in estate, con una previsione d'uscita fissata al 2018.

La star di Mad Men, Christina Hendricks è molto attiva sul grande schermo; recentemente ha recitato in Zoolander 2 di Ben Stiller, The Neon Demon di Nicolas Winding-Refn e Babbo Bastardo 2 di Mark Waters.

Il danese Nikolaj Coster-Waldau al cinema ha partecipato recentemente a Gods of Egypt di Alex Proyas.