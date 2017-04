Christian Bale, Steve Carell e Amy Adams insieme per il biopic su Dick Cheney

a riportare la notizia delle trattative tra la produzione dell'annunciato biopic super avere il trio di star nel film diretto da).

Le fonti del sito riportano che Bale dovrebbe interpretare l'ex vice presidente Cheney, Carell vestire invece i panni di Donald Rumsfeld e Amy Adams quelli di Lynne Cheney, moglie del protagonista. Cheney è considerato ad oggi uno dei più grandi e influenti vice-presidenti della storia degli Stati Uniti d'America, avendo servito sotto George W. Bush dal 2001 al 2009.



L'ex Amministratore Delegato della Halliburton ha anche servito nelle amministrazioni di Richard Nixon, Gerald Ford e George HW Bush, rimanendo un fermo sostenitore della dura contrapposizione al terrorismo e sopportando la Guerra in Iraq. Lasciò il suo incarico nel 2009 con un indice di gradimento pari al 13%.



Il biopic sarà prodotto da Brad Pitt e Will Ferrell e segnerà una seconda collaborazione tra Bale e Carell con McKay se le trattative andranno in porto. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.