Christian Bale parla della possibilità di reinterpretare un supereroe

Interpretare la parte di un supereroe è allettante, ma richiede uno sforzo fisico non indifferente all'attore o all'attrice. Il Batman diha ottenuto, come sappiamo, il plauso della critica.

Molti attori e attrici di Hollywood ormai sono entrati nel mondo dei supereroi e star del calibro di Kurt Russell e Amy Adams hanno risposto alla chiamata. Tuttavia, alla domanda se fosse interessato o meno a riprendere il ruolo di un supereroe in un film per esempio Marvel o comunque basato su qualche famoso comic book, Bale ha detto che no, non sarebbe interessato. Non più.

Parlando con Collider, l'attore ha detto: "No, non sono interessato, sto pensando un attimo se è giusto, ma credo sì, di essere nel giusto dicendo che non riesco a ricordare di aver mai visto un solo film su dei supereroi. A parte quelli che ho interpretato e i film di Superman con Christopher Reeve."

Bale poi ha commentato i film di Superman di Richard Donner e ha detto: "Sì, mi piacciono. Oltre a questo però no, non ho visto nulla."

