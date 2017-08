Christian Bale irriconoscibile: ingrassatissimo per interpretare Dick Cheney!

è un maestro quando si tratta di trasformazioni corporee. Non è la prima volta infatti, che riesce ad immedesimarsi nei panni di un personaggio attraverso chili presi, persi o muscoli pompati. Adesso, per il biopic su Dick Cheney , è ingrassato un bel po'. Date un'occhiata!

La caption del tweet che lo immortala:

"Phil Edwards @Live_for_Films

Christian Bale getting ready to play Dick Cheney in new biopic!"

Abbiamo già visto Bale avvicinarsi alla struttura fisica di Cheney, quando ha interpretato David O. Russell in American Hustle. E poi ha mostrato di essere un maestro nella perdita e nell'acquisto di estreme quantità di peso, quando dai 54 chili che pesava per interpretare Trevor Reznik in The Machinist, è tornato a mostrare 81, fieri, chili di muscoli per Batman in Batman Begins. Quindi questo nuovo cambiamento fisico non dovrebbe essere troppo difficile da sopportare per l'attore, non fosse che magari poi, a lungo andare, potrebbe rimetterci la salute.

Per questo nuovo film, il biopic su Dick Cheney, Bale torna a lavorare con McKay; l'ultima volta che i due hanno lavorato insieme è stato nel 2015, per il film vincitore di Oscar, The Big Short. Secondo Deadline, McKay sta riunendo altre star con cui ha già lavorato in precedenza, come Amy Adams, che interpreterà la moglie di Cheney, Lynne. Steve Carell interpreterà invece il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld.

Questo film si concentrerà sulla carriera di Cheney, dai giorni in cui ero CEO della Halliburton, fino a quando è diventato Vice Presidente durante il doppio mandato di George W. Bush'. In un'intervista con Deadline, McKay ha spiegato il motivo per il quale sia così affascinato dal personaggio di Cheney:

"Ho sempre trovato Cheney affascinante. Mi domandavo cosa lo spingesse a fare quello che faceva, quali fossero le sue convinzioni. Ma nel momento in cui ho iniziato a scavare nella sua vita, sono rimasto basito nel constatare quanto abbia contribuito a formare l'America moderna e quanto scioccanti siano stati i metodi che ha usato per ottenere il potere che poi ha avuto."

Il titolo del film ancora non è stato ufficializzato, ma la pellicola su Cheney dovrebbe uscire nel 2018.