Chris Pratt pronto ad estendere il contratto con i Marvel Studios

L'Universo Cinematografico Marvel Studios sta per fronteggiare delle 'perdite' imminenti. Il contratto dista per scadere e non è chiaro se l'attore lo estenderà per interpretare ancora

Sicuro è l'abbandono di Robert Downey Jr. che, dopo tanti anni a vestire i panni di Tony Stark/Iron Man, dirà addio al personaggio nei prossimi anni. Ma, a quanto pare, la Marvel potrà contare sempre su Chris Pratt.

L'interprete di Peter Quill/Star-Lord in Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol.2 ha spiegato che estenderà il contratto con i Marvel Studios nei prossimi anni, senza problemi: "Amo la Marvel, e non importa a quanti film sono legato da contratto perché continuerò comunque a lavorare con loro. Mi piace lavorare con la Marvel. Continuerò a lavorare con loro che gli piaccia o meno. Anche se mi taglieranno fuori, mi presenterò sul set cercando di ottenere una parte".