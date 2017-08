Chris Pratt e Anna Faris si separano dopo 8 anni di matrimonio!

hanno comunicato ufficialmente la loro separazione. L'attore di Guardiani della Galassia e l'attrice della sitcomsi lasciano dopo otto anni di matrimonio e danno la notizia via social.

Pratt e Faris si sono sposati nel 2009, hanno un figlio di quattro anni di nome Jack e l'annuncio della separazione l'hanno dato via social domenica notte.

"Siamo dispiaciuti di annunciare che ci stiamo separando legalmente" - hanno scritto nel profilo Facebook che condividono - "Nostro figlio ha due genitori che lo amano molto e che per il suo bene preferiscono che tutta questa situazione venga trattata privatamente così da permettere a tutti di andare avanti. Ci vogliamo ancora bene, avremo sempre caro il tempo trascorso insieme e continueremo ad avere il più profondo rispetto l'uno per l'altra."

Chris Pratt e Anna Faris si erano incontrati nel 2007 sul set di Take Me Home Tonight. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, considerato il fatto che, quando Chris Pratt ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, il discorso accorato della moglie li ha mostrati molto uniti.

Dispiace.