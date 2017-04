Chris Morgan parla dell'Universo Cinematografico sui Mostri

Lo sceneggiatoreè una delle menti creative - insieme ad- dietro la creazione dell'Universo Cinematografico sui Mostri attualmente in fase di sviluppo e che prenderà il via ufficialmente con il reboot decon

Parlando di questo universo in un'intervista, Morgan ha svelato: "Viviamo in un mondo di supereroi attualmente - e, per la cronaca, li adoro, li vedo tutti, mi diverto a guardarli ma non mi ci identifico perché sono esseri perfetti. Invece i film sui Mostri affermano che ognuno di noi ha un lato oscuro dentro di sé, ha dei segreti e cose del genere. Queste pellicole saranno interessanti, emotive, piene d'azione. Penso che la Mummia abbia fatto capire il tono che stiamo cercando di dare a tutta l'operazione".

"Abbiamo fatto in modo che possano essere degli stand-alone in un franchise che, in un certo senso, li deve collegare. Cosi quando arriva una sceneggiatura, iniziamo a dire 'qui possiamo rivelare questa cosa, qui possiamo mostrare quest'altro'. Ma è lo studio che decide, realmente, quale sarà il prossimo film ad uscire" continua "Abbiamo La Sposa di Frankenstein, Van Helsing, Il mostro della laguna nera, Wolfman, l'Uomo Invisibile e cosi via, c'è solo l'imbarazzo della scelta".