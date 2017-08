Chris Hemsworth e Jeff Bridges insieme in Bad Times at the El Royale?

sarebbero in trattative con la 20th Century Fox per recitare nel film, pellicola scritta e diretta da, le cui riprese inizieranno nel mese di gennaio. Al momento il progetto è avvolto da un alone di mistero e ci sono ben poche informazioni al riguardo.

Bad Times at the El Royale dovrebbe essere ambientato negli anni '60 in un hotel in decadenza chiamato El Royale, nei pressi di Lake Tahoe. Il luogo diventerà la location perfetta per un gruppo di persone coinvolte in loschi traffici.

Chris Hemsworth tornerà a breve nei panni di Thor in Thor: Ragnarok dopo aver partecipato lo scorso anno a Ghostbusters di Paul Feig.

Il premio Oscar Jeff Bridges comparirà a breve in Kingsman: Il Cerchio d'Oro e in Only the Brave di Joseph Kosinski al fianco di Josh Brolin, Miles Teller, James Badge Dale, Taylor Kitsch e Jennifer Connelly.