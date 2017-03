Chris Evans è disposto a tornare per Captain America dopo Avengers: Infinity War

Nei giorni scorsi, si era diffusa la voce del possibile abbandono didopo, culmine della Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Intervistato durante il tour promozionale del suo nuovo film Gifted, l'attore si è dichiarato disponibile ad un eventuale rinnovo del contratto con i Marvel Studios per continuare a vestire i panni di Steve Rogers/Captain America.

«Non credo sia finita per me. Il mio contratto è terminato, ma non me ne starò seduto sul divano a dire "mai più". Hugh Jackman ha fatto innumerevoli film con Wolverine, e continuano a migliorare.

È un personaggio che amo, e la Marvel sa davvero ciò che sta facendo. Hanno un sistema perfettamente funzionante, tutto ciò che toccano diventa oro. Fanno grandi film.

Dopo Avengers 4 il mio contratto scade, ma - e ora mi rivolgo alla Marvel - se vogliamo continuare, io sono disponibile. Sembra quasi di essere all'ultimo anno di scuola, e riguardando il passato ti dici "Non so se sono pronto a lasciare"».

Insomma, l'attore ha tutte le intenzioni di tornare a stringere lo scudo di Cap. Ma che piani avrà la major per il personaggio nell'arco narrativo di Avengers: Infinity War?