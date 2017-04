Chris Evans dichiara che un film su Vedova Nera non sarebbe una sorpresa per lui

Probabilmente non avrà superpoteri, ma la Vedova Nera è tra i Vendicatori più letali e ruba la scena in quasi tutti i film.è entrata nel personaggio alla perfezione e per questo i fan chiedono da tempo a gran voce un solo movie della bella ex-spia.

Con il pieno supporto di Hollywood, c'è da aggiungere. E questo supporto arriva anche dal compagno d'avventura marvelliana Chris Evans (Captain America - Il Primo Vendicatore), che ne ha parlato in una recente intervista per Elle. Evans ha detto: "E' una bella domanda. Sarebbe abbastanza ovvio, no? Scarlett (Johansson) è così brava in qualsiasi cosa faccia. Ha giocato una parte davvero cruciale negli altri film. La sua presenza si sente forte, anche quando ci sono altri 50 diversi supereroi che girano per lo schermo. Non sarei sorpreso se a un certo punto succedesse nel futuro. Penso che lei sarebbe d'accordo a farlo."

Il personaggio della Johansson è importante in Captain America: The Winter Soldier, così come in Captain America:Civil War. Lo stesso è successo in Avengers: Age of Ultron. Oltretutto lei fa vendere al botteghino perciò se la Marvel si facesse scappare questa opportunità sarebbe una grande perdita un pò per tutti.

Avengers: Infinity War riunirà tutti i volti più famosi e amati del Marvel Cinematic Universe, compresi i cosmici Guardiani della Galassia, il magico Dottor Strange e il mitico Thor.

Il cast: Chris Evans (Captain America aka Steve Rogers), Robert Downey Jr. (Tony Stark aka Iron Man), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff aka Black Widow), Chris Pratt (Peter Quill aka Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Sebastian Stan (Bucky Barnes aka Winter Soldier), Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Chris Hemsworth (Thor), Tom Holland (Peter Parker aka Spider-Man), Vin Diesel (voce Groot), Bradley Cooper (voce Rocket Raccoon), Karen Gillan (Nebula), Paul Rudd (Scott Lang aka Ant-Man), Josh Brolin (Thanos), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Jeremy Renner (Clint Barton aka Hawkeye) e molti altri.