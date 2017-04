Chris Evans: «Robert Downey Jr. è vicino a lasciare la parte di Iron Man!»

Nessun fan ha il desiderio di vedere il proprio idolo svestire i panni di un supereroe tra i più amati del grande schermo, manel corso di un'intervista a USA Today avrebbe rivelato un prossimo e imprecisato addio di una star di punta del

Rientrato in parte l'allarme abbandono proprio di Evans nei panni di Captain America, adesso l'attore rivela che il collega e amico Robert Downey Jr. sarebbe davvero vicinissimo alla scelta di lasciare definitivamente la parte di Iron Man. Queste infatti le sue parole: «Robert è molto più vicino di me alla decisione di lasciare l'MCU. E personalmente non so davvero come si possa sostituire Downey Jr nei panni di Tony Stark. Non so chi altro potrebbe interpretare quel ruolo».



Alcuni hanno già cominciato a ipotizzare una sorta di ruolo alla Nick Fury per lo Stark di Downey Jr se mai dovesse svestire l'armatura di Iron Man da qui a pochi anni, ma comunque sembra prematuro parlarne adesso con l'arrivo nelle sale di Spider-Man: Homecoming e dei due prossimi film degli Avengers che lo vedranno tra i protagonisti assoluti.

Anche contrattualmente parlando, quindi, la decisione sarà da ponderare per i prossimi tra anni, periodo dopo il quale l'attore rivelerà ai fan la sua scelta.