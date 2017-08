Chiwetel Ejiofor in trattative per il ruolo di Scar ne Il Re Leone

L'attore candidato all'Oscarè in trattative per aggiudicarsi il ruolo di Scar nel live action Disney de Il Re Leone . Nelle scorse settimane si era parlato di Jeremy Irons e Hugh Jackman in lizza per la parte. Diretto da Jon Favreau, Il Re Leone dovrebbe arrivare nei cinema americani il 19 luglio 2019.

Ultimo di una lunga lista di Classici che la Disney ha deciso di realizzare live action, dopo Il libro della giungla e La Bella e La Bestia, Il Re Leone include già nel cast Donald Glover nei panni di Simba e James Earl Jones in quelli di Mufasa, a cui diede la voce anche nel film del 1994. Completano il cast Seth Rogen per Pumbaa, Billy Eichner per Timon e John Oliver per Zazu.

Tra i più acclamati attori britannici, Chiwetel Ejiofor è reduce dalla partecipazione al cinecomic Marvel Doctor Strange di Scott Derrickson e dal thriller Codice 999 di John Hillcoat.

Nel 2014 ha ricevuto la nomination all'Oscar per il miglior attore per il dramma di Steve McQueen, 12 anni schiavo.