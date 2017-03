CHiPs: una marea di nuove clip dalla commedia con Michael Peña e Dax Shepard

Come ormai saprete,è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva poliziesca interpretata originariamente da. Questo reboot vira però decisamente il tono verso una commedia, e ne potete vedere un assaggio nelle nuove clip diffuse oggi online dalla

Scritto, diretto e interpretato da Dax Shepard, con Michael Peña co-protagonista nel ruolo che fu di Erik Estrada, questo nuovo buddy movie ha ricevuto un R-rating per la presenza di linguaggio scurrile, a differenza della serie TV nata nel 1977, caratterizzata da situazioni poliziesche tipiche di quegli anni.

Il film seguirà Jon Baker (Dax Shepard) e Frank "Ponch" Poncherello (Michael Peña), appena arruolatisi nel California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles. Le loro ragioni sono però l’una opposta all’altra. Baker vuole rimediare al suo matrimonio andato in rovina, sfruttando la sua abilità con le motociclette, mentre Poncherello è un agente federale sotto copertura dai modi arroganti. Ponch sta indagando su una rapina miliardaria che potrebbe essere stata organizzata da una talpa all’interno del CHP stesso. I due aspiranti poliziotti saranno così costretti a fare coppia loro malgrado, cercando nel frattempo di rimediare ai disastri che finiranno col lasciarsi inevitabilmente dietro la loro strada.

Nel cast di CHiPs troveremo anche Vincent D'Onofrio (Emerald City, Daredevil della Marvel) nel ruolo del villain della pellicola Vic "The Ringleader" Brown, segretamente leader di una banda di criminali ladri d’auto, Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) nella parte della moglie di Jon Baker, Rosa Salazar (The Maze Runner: The Trials Scorch) nei panni di Ava, Adam Brody (The OC, Hosers Yoga) nel ruolo dell’ufficiale Clay Allen e Jessica McNamee (Sirens, The Loved Ones) nei panni di Lindsey Taylor, una nuova giovane recluta del CHP.

L’uscita di CHiPs nelle sale cinematografiche statunitensi è attesa per il 24 marzo 2017.