CHIPS: online il red-band trailer del revival con Michael Peña e Dax Shepard

Laha rilasciato un nuovo trailer vietato ai minori di, remake in salsa moderna della famosa serie TV degli anni ‘80. Il film è interpretato dalla coppia formata da, con quest’ultimo in qualità anche di sceneggiatore e regista. Potete visionare il video subito dopo il salto.

CHIPS è una commedia d'azione vietata ai minori (come sapete in america sono leggermente apprensivi quando si tratta di rating) basata sulla serie televisiva di fine anni '70 / primi anni '80. I protagonisti sono Jon Baker (Dax Shepard) e Frank "Ponch" Poncherello (Michael Peña) due nuove leve arruolatesi nel California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles, ma per due ragioni l’una opposta all’altra. Baker è un motociclista professionista che cerca di rimettere sulla giusta strada la sua vita e il suo matrimonio, mentre Poncherello è un arrogante agente federale sotto copertura. Sta indagando su una rapina multi-milionaria che potrebbe essere stata orchestrata da una talpa del CHP. I due saranno costretti dai loro superiori a fare coppia loro malgrado, e dovranno venire a patti e superare le loro divergenze, ma inaspettatamente, pur combinando un disastro dopo l’altro, potrebbe essersi rivelata una mossa vincente contro i cattivi.

Il cast di CHIPS comprende oltre alla coppia di protagonisti anche Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) nella parte della moglie di Jon Baker, Rosa Salazar (The Maze Runner: The Trials Scorch) nei panni di Ava, Adam Brody (The OC, Hosers Yoga) nel ruolo dell’ufficiale Clay Allen, Jessica McNamee (Sirens, The Loved Ones) nei panni di Lindsey Taylor, una nuova giovane recluta del CHP, e Vincent D'Onofrio (Emerald City, Daredevil Marvel) nel ruolo di Vic "The Ringleader" Brown, un poliziotto assetato di sangue del LAPD, divenuto il leader di una banda di criminali ladri d’auto e vero villain della pellicola.

CHIPS esordirà nelle sale cinematografiche americane a partire dal 24 marzo 2017.