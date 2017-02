CHiPs: online due nuovi poster del film

Su Twitter sono comparsi due nuovi poster di, il film ispirato alla serie tv degli anni '80 con, anche regista del progetto, nei panni degli storici agenti della California Highway Patrol, Frank "Ponch" Poncherello e Jon Baker. Il film arriverà nelle sale americane dal prossimo 24 marzo.

Un progetto che ha ricevuto le critiche anche degli ex interpreti dei due personaggi, Erik Estrada e Larry Wilcox, ma che sta suscitando comunque molta curiosità. Ponch è un agente dell'FBI in incognito tra i CHiPs alla ricerca di poliziotti corrotti mentre Jon entra a far parte della polizia perchè è un ex pilota di moto da X-games.

Il cast di CHiPs, diretto e interpretato da Dax Shepard, comprende anche Kristen Bell, Rosa Salazar e Vincent D'Onofrio.